Tutti a bordo per visitare la Reggia di Caserta Il 26 giugno biglietto speciale per i viaggiatori del treno storico

Il 26 giugno torna il Reggia Express, appuntamento con il treno storico che consente di raggiungere direttamente la Reggia di Caserta partendo dalla stazione di Napoli Centrale. I viaggiatori potranno godersi il viaggio immersi in un'atmosfera d'altri tempi e poi far visita al Complesso vanvitelliano, Patrimonio dell'Umanità.

Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10.40. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Caserta alle 17, con arrivo a Napoli alle 17.30.?



Anche quest’anno la Reggia di Caserta, istituto museale del Ministero della Cultura, ha dedicato all'iniziativa un biglietto speciale "Reggia Express" a tariffa ridotta ai soli viaggiatori del treno storico. I possessori del titolo di viaggio di andata e ritorno (Napoli/Caserta) potranno usufruire, per la data del 26 giugno, di un ticket scontato, al costo di 10 euro (maggiorato di un euro per acquisto on line), per visitare il Complesso vanvitelliano (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese). I biglietti per l'accesso al Museo sono in vendita sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria della Reggia di Caserta. I biglietti acquistati non sono modificabili, né rimborsabili. Restano ferme le condizioni di gratuità e il ridotto 18/24 anni.?

L’iniziativa è promossa da ACaMir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione Fs per favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. I biglietti per viaggiare a bordo del Reggia Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.