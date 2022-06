Insieme per costruire una società di pari diritti e opportunità Istituzioni a confronto al comune di Caserta

Nella sala consiliare del comune di Caserta vertice tra istituzioni, terzo settore, esperti e operatori di accoglienza. Obiettivo: rifletere e confrontarsi sui temi di accoglienza e inclusione sociale a Caserta. La direttrice del cidis Maria Teresa Terreri, ha raccontato il lavoro e il progetto Sai dei Msna "minori non accompagnati" le prospettive e percorsi di inserimento socio culturale dei giovani migranti a Caserta.

Insieme per costruire una società di pari diritti, opportunità e soprattutto democratica per un futuro migliore e per non non lasciare dietro nessuno.