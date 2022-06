Risorse Pnrr: 79 milioni per gli studenti campani L'annuncio dei giovani democratici Campania

"Una grande notizia per gli studenti della Regione Campania: stanziati i 79 milioni di euro, nell'ambito di risorse Pnrr, per il contrasto alla dispersione scolastica e alle poverta' educative e per superare i divari territoriali”.



Lo dichiara con soddisfazione Marco Mazzeo, vice segretario regionale dei giovani democratici della Campania.



“È un finanziamento molto importante rivolta alla fascia 12-18 anni che permetterà di assicurare un percorso di forte sostegno alle ragazze e ai ragazzi più a rischio. È veramente una bella notizia. Un risultato ottenuto dal Governo con il supporto fondamentale del partito democratico e dei suoi parlamentari Campani". Conclude Marco Mazzeo, vice segretario regionale dei giovani democratici della Campania.