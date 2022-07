Danni ingenti nel casertano dopo la tempesta di acqua, grandine e vento Coldiretti Caserta non perde tempo e ha subito avviato la rilevazione dei danni

"La tempesta di acqua e vento ha causato danni ingenti alle colture. Mais abbattuto, con danni enormi per gli allevatori, che dopo aver speso soldi per farlo crescere ora dovranno comprare foraggio a prezzi esplosi a causa della guerra e del caro energia."

I cambiamenti climatici creano fenomeni estremi. Coldiretti sostiene da anni la necessità di diffondere le assicurazioni agricole e gli investimenti di risorse per potenziare la resilienza del settore.

Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com quella attuale potrebbe essere solo una effimera parentesi.

“L'anticiclone delle Azzorre, di per sè già anomalo per vastità e potenza, potrebbe tuttavia ben presto fondersi con quello africano e trascinarlo nuovamente sull'Italia nel corso della prossima settimana. La parentesi di caldo più sopportabile potrebbe così essere effimera conil rischio di ritrovarci sotto la canicola africana entro metà mese, senza contare l'ulteriore assenza di piogge significative per diversi giorni, al netto di questo passaggio che tuttavia non interesserà in modo equo tutta l'Italia."