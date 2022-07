Pnrr sport e inclusione: Caserta ammessa con riserva L'amarezza di Maurizio Del Rosso

Pnrr sport e inclusione: dagli elenchi degli ammessi emerge che la città capoluogo è stata ammessa con riserva e che pertanto, con buone probabilità, non riuscirà ad usufruire dei finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr per la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi presenti in città.

"La città di Caserta, sprovvista di un’adeguata impiantistica sportiva, quale Comune capoluogo di Provincia - afferma Maurizio Del Rosso - avrebbe potuto accedere al primo avviso, relativo ai Cluster 1 e 2 per la realizzazione di un impianto polivalente indoor, cittadella dello sport o impianto natatorio.

Come confederazione dello sport, invano, avevano dato ampia disponibilità all'amministrazione a cooperare per il raggiungimento dell'obiettivo.

Auspichiamo - conclude Del Rosso- che il comune di Caserta riesca a supera la riserva così da ottenere i finanziamenti."