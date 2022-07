Covid. Quarta dose al via da giovedì. Ecco dove L'Asl utilizzerà alcuni hub vaccinali già in funzione nei mesi scorsi

Da giovedi' 14 luglio l'Asl di Caserta iniziera' a somministrare la quarta dose di vaccini anti-Covid agli over60, con l'auspicio che la risposta degli utenti sia buona e non quasi inesistente come durante l'inverno. Per ora l'Asl utilizzera' alcuni hub vaccinali come quello aperto al Medi' di Teverola, all'ospedale di Aversa, a Marcianise, mentre non sara' al momento riattivato il grande hub allestito a Caserta alla caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. "Dobbiamo prima verificare la platea che rispondera' a questa nuova fase della campagna vaccinale, e poi decideremo se riaprire il centro dei Bersaglieri" dice il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo. La situazione dei contagi nel Casertano e' preoccupante, la nuova ondata di Covid sta infatti facendo registrare numeri importanti, anche se il tasso di occupazione ospedaliera non e' ancora al livello di guardia: sono ormai 20mila i positivi attuali nel Casertano con un media giornaliera che si aggira tra i 2500 e i 3mila casi di contagio. Nelle ultime 24 ore c'e' stato un decesso, per un totale di 1815 deceduti causa Covid da inizio pandemia, ovvero da marzo 2020; alto il tasso di positivita', intorno al 30%. Al momento l'unico ospedale Asl destinato al Covid e' il presidio di Maddaloni, che da quasi due anni opera come Covid Hospital, mentre e' in preallerta quello di Santa Maria Capua Vetere, che da un mese era ritornato ad riaprire i reparti ordinari dopo essere stato riconvertito durante la pandemia a struttura Covid. A Maddaloni, su 85 posti letto destinati ai malati di Coronavirus, una quarantina sono occupati da pazienti di media gravita', mentre in terapia intensiva ne sono occupati sei su quindici posti a disposizione. "Le persone gravi sono tutti anziani dai 70 anni in su - spiega Russo - e senza terza dose di vaccino". In questa nuova ondata le citta' piu' colpite, come e' gia' accaduto nelle precedenti, sono Caserta (1461 persone attualmente positive) e Aversa (1372 casi attuali), seguono Marcianise (977) e Maddaloni (821) e poi Orta di Atella (703), comune gia' dichiarato zona rossa durante le prime fasi della pandemia.