Protesta allevatori: bare e latte davanti alla sede della Regione Campania Appello a De Luca: "Salviamo le bufale, una eccellenza della nostra terra"

“Il governatore, che ieri non ha voluto riceverci avrebbe avuto un incontro con alcune rappresentanze del mondo allevatoriale? De Luca si sceglie interlocutori compiacenti per non legittimare il nostro movimento. E non intende legittimarlo perché ne ha paura. E fa bene”.

Lo ha detto Gianni Fabbris, portavoce del coordinamento unitario per la difesa del patrimonio bufalino a margine di un colloquio con il capo della segreteria del presidente della Regione Campania dal quale era stato convocato al termine della manifestazione dei trattori per informarlo di un incontro che il governatore avrebbe avuto qualche ora prima con alcune rappresentanze degli allevatori.

Così Gennaro Oliviero presidente del consiglio Regione Campania: "Come sempre ed anche oggi, esprimo vicinanza e sostegno agli allevatori che, fin dalle prime ore dell’alba, si sono messi in marcia verso Napoli, con l’obiettivo di rappresentare le istanze di un comparto bufalino in forte difficoltà. Una manifestazione partecipata e composta con una richiesta di ascolto al presidente De Luca. C’è necessità di modificare il piano regionale, il tema è ormai posto nelle commissioni sanità e agricoltura. In tale direzione, bisogna ripristinare il confronto e modificare quanto, ha fin qui imposto, alle aziende di trovare vie di resistenza piuttosto che di espansione, in un settore fondamentale per il pil regionale e l’economia nazionale."

E' stata intanto protocollata la richiesta di un incontro con il presidente Vincenzo De Luca da parte del coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino.

"Le chiediamo l’incontro per consegnarle e illustrare direttamente i documenti che le abbiamo già inviato più volte in questi mesi su cui chiediamo di poter avere delle risposte sia nella sua veste di presidente della Regione Campania, sia in quella di responsabile della sanità regionale avendone delega. Crediamo, sia ormai fondamentale avere un confronto sui risultati messi in campo negli ultimi anni dall’azione della Regione ispirata e guidata da esperti che vanno chiamati a dare risposte.

La solidarietà dei vari comuni. Ecco Roccaromana: "Salviamo le bufale. Una eccellenza della nostra Terra e della nostra tradizione contadina è in pericolo e con essa tanti posti di lavoro per le prossime e future generazioni!!!

Amici allevatori, è nei momenti bui, di sconforto che ci si sente soli e senza speranza, ma noi vi siamo vicini, non vi abbandoniamo. Il Comune di Roccaromana è e sarà al vostro fianco, poiché sente forte il richiamo al lavoro, quello vero, fatto di sacrifici, come il vostro, che deve costituire per voi un diritto e principio cardine, così come garantito dalla Carta Costituzionale, in nome anche del futuro della nostra Terra Felix e dei nostri figli. Insieme, Tutti, “salviamo il cibo di territorio e l’agricoltura artigiana” e ci appelliamo al Presidente De Luca, che con la sua saggezza e i suoi collaboratori, certamente saprà approntare le giuste e risolutive misure normative ed economiche. Questa è una “battaglia” che non ha colore politico, ma solo sete di giustizia/equità e con forza e coraggio, andiamo avanti!".