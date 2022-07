Vaiolo delle scimmie: primo caso sul territorio Positività accertata al Cotugno: il paziente è in isolamento ma sta bene

Primo caso di vaiolo delle scimmie nel Casertano. Si tratta di un italiano che lavora nella base Us Navy di Gricignano d'Aversa e che nelle scorse settimane avrebbe effettuato un viaggio in Africa e che avrebbe manifestato qualche sintomo al ritorno a lavoro. La positivita' e' stata accertata dall'ospedale Cotugno di Napoli il 18 luglio scorso. Da informazioni che l'Asl di Caserta ha ricevuto dal responsabile medico della base Us Navy, e' emerso che il paziente sta migliorando ed e' in isolamento presso il presidio sanitario della base statunitense.