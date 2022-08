Muscarà: "Stiamo sterminando le nostre bufale per interessi di terzi" La Mattanza delle bufale campane. "Ora sembra esserci un finto interesse politico per le elezioni"

“Da anni ormai assistiamo ad un vero e proprio sterminio di bufale, 13 mila abbattute solo dall’inizio di quest’anno e 120 mila in 10 anni, con una media di oltre 50 bufale al giorno, intanto la politica dorme – dichiara il consigliere regionale del gruppo misto, Maria Muscarà - È una battaglia che da tempo sto conducendo in consiglio regionale, fin dai tempi in cui a nessuno interessava tale argomento, ed ora per motivi elettorali per questi pochi giorni prima delle elezioni, sembra si sia acceso un faro su tale questione. Il 20 giugno chiesi l’intervento di una commissione d’inchiesta urgente per la tutela della bufala campana, proposi di ascoltare il Portavoce del Coordinamento Unitario per la Tutela del Patrimonio Bufalino, il dottor Gianni Fabbris, il professor Vincenzo Caporale, tra le massime autorità scientifiche mondiali in materia di brucellosi, ed altri illustri personaggi con proposte differenti dal semplice abbattimento delle bufale, ma tutte queste mie richieste non hanno esordito alcun effetto. Una ricchezza che ci invidia il mondo intero, soprattutto alcune regioni del Nord che hanno tutto l’interesse di vedere la fine delle bufale campane. Il presidente De Luca, “apparentemente attento” alla difesa di un Sud indifeso rispetto al Nord, dovrebbe impegnarsi di più per la tutela di questo patrimonio campano, ma il consiglio è assolutamente fermo. Gli allevatori casertani di bufale chiedevano e chiedono di essere ascoltati, ma fino ad oggi non è avvenuto alcun incontro istituzionale di spessore, come al solito sono al loro fianco come ho dimostrato in questi anni. Spero solo che, una volta per tutte, al di là della propaganda elettorale, possano attivarsi gli uffici che contano e non piazze e strade con bandiere di partiti nazionali non interessati all’argomento”. Foto Paolo Mauriello.