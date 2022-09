In corso di emissione i ruoli per il servizio irriguo annualità 2018 e 2019 Lo rende noto il consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno

ll consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno rende noto alla contribuenza che sono in corso di postalizzazione, le quote consortili per la riscossione volontaria dei ruoli del servizio irriguo prestato nelle annualità 2018 e 2019.

Il ruolo sarà riscosso mediante un’unica cartella in un massimo di 4 rate prestabilite in considerazione degli importi secondo i seguenti quattro scaglioni: fino a € 100 si prevede il pagamento con un’unica rata, da € 100 a € 300 il pagamento è disposto in due rate, da € 300 a € 750 in tre rate e solo oltre € 750 in quattro rate.

Resta valida la possibilità del contribuente di poter accedere a forme di rateizzazione ulteriore, se l’importo della rata originata dal sistema a quattro scaglioni sia superiore ad € 100. A tale forma di dilazione dei pagamenti si accede mediante specifica richiesta da formulare secondo il modulo scaricabile dal sito Istituzionale https://www.consbiv.it/MOD-5-Istanza-di-dilazione-rev-2.pdf.