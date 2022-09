Vertenza bufalina: proseguono gli incontri con politici e sindaci del casertano Va avanti l'iniziativa: "Te la do io la campagna elettorele"

Proseguono gli incontri dell'iniziativa di mobilitazione te la do io la campagna elettorale con i candidati e le forze politiche a Borgo Appio nel presidio degli allevatori. Domani 8 settembre alle ore 12 è previsto l'incontro con la delegazione di Italexit di Paragone (per motivi logistici vista la previsione di pioggia l'incontro si tiene presso il Bar Davin, area di servizio C Petroli a Cancello e Arnone, nei pressi di Borgo appio lungo la Sp 21.

Nei prossimi giorni sono già in calendario gli incontri con la delegazione di Italia sovrana e popolare (ore 19 del 9 settembre a Borgo Appio) e di sinistra italiana (ore 18 di lunedi 12 settembre sempre a Borgo Appio) mentre il coordinamento è in attesa di fissare ulteriori appuntamenti.

Fa sapere Gianni Fabbris: "Siamo in attesa di capire, in particolare, se ci sarà l'incontro con il Pd con cui pure sono in corso interlocuzioni con diversi candidati cui è stato trasparentemente posto lo stato dei rapporti con la Regione perché se ne vogliano fare carico nelle risposte necessarie al confronto con gli allevatori, con i verdi da cui siamo interessati a capire quale posizione il partito dei verdi (che pure è in lista con sinistra italiana ed è in maggioranza alla Regione Campania) assume di fronte a centinaia di migliaia di animali innocenti macellati mentre il loro candidato regionale, Francesco Borrelli presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, al momento non ha espresso alcuna posizione su cosa pensa di un grande problema ambientale che coinvolge il territorio (anzi da presidente della commissione agricoltura ha ostacolato il confronto fra il consiglio regionale e gli allevatori) delle forze politiche di centro che stanno governando in Campania."

Il Coordinamento unitario si è aggiornato con il suo coordinamento sta decidendo le forme della manifestazione che si avvierà il 13 settembre nel casertano. Forme che saranno comunicate domani mattina alla Questura di Caserta ed alla stessa Prefettura e che ha l'obiettivo di porre con chiarezza l'unica soluzione possibile allo stallo istituzionale ed al pantano in cui si è cacciata la posizione indifendibile della Regione Campania che sta portando gravissimi danni al comparto: "Prendere atto del fallimento della strategia seguita fin qui e aprire un confronto con i sindaci del territorio e il coordinamento unitario, per trovare soluzioni condivise ed efficaci che risolvano davvero i problemi invece di continuare ad ampliarli.

Altri sono i contatti in questi giorni con le forze politiche e, fra gli altri, il movimento è in attesa di avere conferma dal Movimento 5 Stelle che inizialmente aveva annunciato la presenza del ministro Patuanelli al presidio mentre, in realtà, il ministro al momento non ha dato alcuna disponibilità ufficiale al pari del leader Giuseppe Conte che, formalmente invitato, non ha ancora risposto."

Il movimento, che sta per produrre un documento con la sua valutazione sulla campagna elettorale dopo aver ascoltato le forze politiche, rende noto che con un suo gazebo sarà presente alla terza sagra del vitello bufalino che si terrà fra il 10 e l'11 settembre a Santa Maria la Fossa e per distribuire i materiali della campagna te la do io la campagnae lettorale e per partecipare con Gianni Fabbris all'incontro che si terrà l'11 settembre con i sindaci del territorio alle ore 19 cui parteciperà il sindaco Nicolino Federico e diversi altri sindaci del territorio (per preparare l'iniziativa è previsto un incontro della Rete dei municipi rurali del casertano questa sera).