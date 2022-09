Piano aiuti alle famiglie e alle imprese della Campania da parte della Regione Europa Verde: "Un passo avanti in Campania"

Uno "sforzo straordinario" per "anticipare i tempi del Governo nazionale e del Parlamento, che mi pare stiano perdendo troppo tempo". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato il piano di sostegno e aiuti alle famiglie e alle imprese della Campania.

"Due anni fa - ha ricordato De Luca - abbiamo approvato un piano socio-economico per oltre un miliardo di euro, unica regione in Italia. Oggi facciamo la stessa operazione; approviamo un piano di aiuti alle famiglie e alle imprese per il valore di 400 milioni di euro, il massimo sforzo che possiamo fare oggi".

"Nei mesi di luglio e agosto abbiamo effettuato diverse commissioni e audizioni per spingere la giunta a intervenire. Ci siamo confrontati con gli operatori commerciali ed economici a partire dai panificatori dell'Unipan e con gli assessori all'agricoltura e attività produttive Caputo e Marchiello.

Questo intervento è una prima risposta concreta alle esigenze di famiglie e imprese che noi avevamo chiesto con forza e che adesso aspettiamo di poter verificare nel dettaglio" dichiara il presidente della commissione agricoltura ed esponente di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.