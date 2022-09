10eLotto, doppietta in Campania: vinti 30mila euro La dea bendata bacia di nuovo Napoli e Caserta

Il 10eLotto premia la Campania con vincite complessive per 30mila euro. Come riporta Agipronews, si festeggia a Saviano, in provincia di Napoli, con un 5 Oro da 20mila euro. Altri 1omila euro vanno a un giocatore di Casal di Principe, in provincia di Caserta, che ha centrato un 6 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi dall'inizio dell'anno.