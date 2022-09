Vertenza bufale, Oliviero al fianco degli allevatori: insieme nella battaglia Mobilitazione nelle strade congelate almeno fino al 25 settembre

A seguito delle dichiarazioni del presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero Gianni Fabbris commenta: "Non tutta la politica regionale, è sorda all’ascolto di quanto si muove nella società. Rileviamo con piacere come da esponenti politici di primo piano come è il presidente del consiglio regionale, Gennaro Oliviero, arrivi un segnale importante dalle istituzioni che contribuisce a tenere aperta quella porta che le lobbies della speculazione vorrebbero fosse chiusa in faccia alle istanze degli allevatori.

Condividiamo lo spirito che viene proposto dal presidente Oliviero e l’appello a contribuire alla ricerca di soluzioni nuove capaci di costruire, intorno alle scelte istituzionali, la necessaria condivisione per affrontare e risolvere insieme i problemi. Per parte nostra sottolineiamo come il dialogo fra istituzioni e istanze sociali sia la via maestra per cogliere il risultato della condivisione delle scelte necessarie e che, almeno per quello che ci riguarda, è stato ed è il nostro primo obiettivo.

Prendendo atto di questa non scontata dichiarazione e invitando altri esponenti istituzionali a scendere in campo nel dare i segnali che tutti i cittadini attendono di attenzione e sensibilità, rispondiamo confermando la nostra piena disponibilità di favorire l’apertura del dialogo come abbiamo sempre fatto. Abbiamo ragioni forti e proposte risolutive dei problemi verificate con la parte più avanzata del pensiero tecnico-scientifico e giuridico indipendente e il nostro unico interesse è poterle discutere con istituzioni interessate a confrontarsi, per questo, oggi, diamo ancora una volta un segnale di ragionevolezza: sospendiamo per i prossimi giorni ogni altra iniziativa di mobilitazione conflittuale affidando al presidente Oliviero ed a quanti con lui si renderanno disponibili ad agevolare il confronto la richiesta di costituire subito dopo il 25 settembre un luogo di incontro utile. Per noi, del resto, il consiglio regionale è il luogo più adeguato per coinvolgere l’intera classe politica regionale così come la richiesta di aprire un tavolo in Prefettura fra Regione e Governo rimane sul tavolo per allargare la ricerca delle soluzioni a tutti i maggiori portatori di responsabilità”

Se, dunque, le iniziative di mobilitazione nelle strade sono congelate almeno fino al 25 settembre per favorire la messa in campo di un intervento che il consiglio regionale potrebbe istruire, intanto prosegue l'attuazione dell’agenda dell’iniziativa di accompagnamento al voto del 25 settembre.

Il coordinamento distribuisce il calendario fino all’evento di chiusura di venerdì ore 21 con un evento nazionale online: un forum aperto con cui gli allevatori casertani si rivolgeranno ai cittadini italiani ed a quanti lavorano la terra e nel mare.

Diversi i leaders nazionali e i parlamentari che arriveranno nei prossimi giorni. Si comincia domani martedi 20 settembre alle ore 13 con l’incontro presso il presidio al bar Davin collegato con borgo Appio con Gialluigi Paragone di Italexit e, alle 19 con il senatore Fabrizio Trentacoste componente della commissione agricoltura per Impegno Civico- Di Maio.

Alle ore 12 di domani 20 settembre verrà distribuito e illustrato via streaming il documento del movimento che aggiorna le istanze alla regione Campania e puntualizza le posizioni degli allevatori anche per chiarire le mistificazioni e la disinformazione che in questi giorni stanno circolando.