Maltempo: scuole chiuse a Caserta domani Ordinanza del sindaco Marino

Scuole chiude domani a Caserta per verifiche dopo l'ondata di maltempo. Il sindaco Carlo Marino sta preparando un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (non sede di seggio elettorale) della città al fine consentire le verifiche di eventuali criticità.Lo fa sapere il Comune sui suoi canali istituzionali. "Si ricorda alla cittadinanza -scrive l'Amministrazione di Caserta - che da questa mattina alle 6 è in corso un'allerta allerta meteo (arancione) per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania, emanata dalla Protezione Civile regionale e valida fino alle 6 di lunedì 26 settembre, su tutta la Campania. Dopo la prima ondata di maltempo abbattutasi nelle scorse ore sulla città e sulla provincia, in giornata è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo".