Brucellosi bufale: "L'eradicazione è fallita: dobbiamo prenderne atto" Fabbris, portavoce coordinamento difesa patrimonio bufalino: "Piano Regione l'ha riportata al 18%"

"Dobbiamo prendere atto di un dato inconfutabile, ovvero che il piano di eradicazione della Regione Campania ha riportato la brucellosi quasi al 18%. Dunque, siamo di fronte al fallimento dell'obiettivo di risolvere il problema in provincia di CasertaLo ha dichiarato Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento in difesa del patrimonio bufalino e presidente onorario di Altragricoltura, nel corso di un convegno dedicato alla questione a Bruxelles. , "ma siamo del parere che bisogna abbattere solo gli animali realmente ammalati. Purtroppo i dati ci dicono che a fronte di 100 animali abbattuti, il riscontro di brucella è dell'1,4 per cento, mentre è al di sotto dell'1% per la Tbc". "Siamo qui per chiedere l'attenzione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea", perché "le direttive comunitarie non vengono applicate dalla Regione Campania o vengono applicate in maniera interpretativa e fantasiosa, soprattutto oggi che lo stesso Consiglio regionale ha riconosciuto il fallimento del piano regionale. Chiediamo una grande attenzione verso un problema che coinvolge il territorio di tutta l'Italia meridionale, che nella provincia diCaserta ha un'incidenza drammatica e che potrebbe provocare danni ancora peggiori".