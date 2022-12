Occupazione: arriva la svolta di Natale per i lavoratori del consorzio Res Accreditati gli importi relativi al Tfr, ferie e permessi maturati

"Possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti per il risultato ottenuto, in quanto, l’adempimento da parte della Società, si concretizza a distanti di diversi mesi, durante i quali abbiamo sistematicamente reclamato l’adeguamento dei cedolini paga dei lavoratori interessati dalla procedura di fitto di ramo d’azienda e quindi assorbiti dalla stessa ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 2112 del c.c." E' quanto scrive in una nota la Uil trasporti Caserta.

"Abbiamo ragione di credere che, l’accreditamento degli importi riferiti al Tfr, ai giorni ferie ed alle ore dei permessi maturati alle dipendenze della cessionaria consorzio Res, abbia avuto effetto grazie all’azione congiunta seguita con il committente. Infatti, all’accertamento ispettivo avviato in seguito alle richieste di conciliazione monocratica, presentate all’ispettorato territoriale del lavoro di Caserta, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 124/04, si affiancava l’intervento del comune di Calvi Risorta, il quale, il 29 settembre scorso notificava alla società in questione una diffida ad adempiere, ordinando la correzione dei cedolini paga.

La parziale soddisfazione - continua la nota - è dovuta al fatto che i lavoratori attendono il riconoscimento dei ratei relativi alla quattordicesima e alla tredicesima, maturati e non corrisposti dal Consorzio Res, un pagamento che, secondo la normativa di riferimento, la società sarebbe obbligata a corrispondere, un adempimento che rivendicheremo nei prossimi giorni e che auspichiamo si concretizzi nel più breve tempo possibile, ultimo aspetto da formalizzare per definire regolarmente la procedura ai sensi dell’ex art. 2112 c.c. e dichiarare definitivamente archiviata la controversia.

Non possiamo nascondere la manifestata soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, ma questo non deve ritenerci appagati, perché rappresenta solo la vittoria di una serie di battaglie che ci attendono nel anno 2023."