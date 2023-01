Lavoratori Softlab in presidio bloccano la strada: due operai investiti Un automobilista ha forzato il posto di blocco a Maddaloni perché doveva andare a lavoro

Stavano manifestando per protestare contro iritardi dell'azienda che non ha ancora corrisposto i salari da tre mesi quando un'auto ha forzato il posto di blocco e ha investito due lavoratori della SoftLab. E' accaduto sulla provinciale 335 a Maddaloni. Un uomo e una donna dipendenti dell'azienda erano in presidio insieme ad altri colleghi sulla strada che collefa la città di caserta e Maddaloni e il casello autostradale dell’A1 di Caserta Sud con le aree industriali.

L’automobilista che ha forzato il blocco si è giustificato dicendo che doveva andare a lavorare, ma dopo aver investito una lavoratrice e un lavoratore - la prima ha riportato delle contusioni più rilevanti - è stato fermato dagli altri dipendenti Softalb che protestavano.