Giorno del ricordo, Santangelo: la violenza va sempre condannata Il grande cuore di Terra di Lavoro con i campi di accoglienza di Aversa e Capua

"Le foibe rappresentano una pagina triste della nostra storia, un momento di barbarie assoluta da

condannare e dalla quale trarre insegnamento per evitare che altre vittime innocenti possano

pagare per la follia dell’uomo."

Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

E’ giusto celebrare questa giornata, però, ricordando anche la solidarietà e il cuore dimostrato da altri cittadini in anni certamente difficili come quelli del Secondo dopoguerra.

Proprio il nostro territorio, con i campi profughi di Aversa e Capua, è stato protagonista di un grande momento di solidarietà e di accoglienza nei confronti degli esuli giuliani, dell’Istria e della Dalmazia. Il senso di solidarietà che questa provincia continua a dimostrare anche con le tragedia di oggi come la guerra in Ucraina e il sisma in Turchia.

Non si contano gli aiuti e i gesti di solidarietà compiuti nell’ultimo anno da tanti eroi silenziosi. E’ giusto dedicare questa giornata di commemorazione anche a quegli eroi silenziosi di quegli anni che hanno saputo

restituire la speranza a tante persone che non l’avevano più».