La soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio approda a Firenze Tappa in toscana per il soprintendente delle province di Caserta e Benevento

Mercoledì 8 marzo 2023 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento sarà presente nell’ampio spazio istituzionale del Ministero della Cultura alla Fiera Didacta Italia, che si svolgerà a Firenze fino al 10 marzo alla Fortezza da Basso. Una tre giorni con workshop rivolti ai professionisti e agli operatori della scuola del settore alberghiero con una cucina immersiva e con aule dedicate al metaverso e alla realtà aumentata, che permetteranno di vivere interessanti esperienze didattiche virtuali grazie ad apposite strumentazioni 3d, con laboratori su architetture scolastiche per sensibilizzare le nuove generazioni al risparmio energetico, alla qualità della luce, all’efficacia dei colori e all’uso del fotovoltaico e con convegni e seminari dedicati al binomio “salute-sport” e ai quali parteciperanno ospiti internazionali. Il Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento arch. Gennaro Leva ha aderito all’invito del Segretariato Generale, Servizio VI Eventi, mostre e manifestazioni, in collaborazione con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, con una serie di approfondimenti sulle tematiche connesse al ruolo educativo della cultura quale elemento fondante per lo sviluppo identitario delle giovani generazioni.

Nella giornata internazionale della donna, dalle 13 alle 13.30, la responsabile dei Servizi Educativi Mariangela Mingione, funzionario per la Promozione e comunicazione, incontrerà “B2B” nell’area informativa, gli addetti ai lavori e i professionisti della scuola, per la presentazione delle numerose iniziative promosse dalla SABAP di Caserta e Benevento.

La Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha bandito due concorsi di idee, portati avanti dal Servizio educativo e rivolti ad istituti scolastici, ad associazioni e a professionisti della cultura, volti alla diffusione e alla comprensione del valore dell’esperienza di viaggio nel patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso elaborati creativi, a contatto con le comunità locali, riconoscendo e valorizzando le incredibili risorse del territorio con il potenziamento del turismo sostenibile e lento e la consapevolezza della parità dei diritti.

Nel corso di Didacta Italia saranno presentate anche alcune delle principali attività educative come quelle

legate al fossile di dinosauro Scipionyx samniticus, noto ai media e a livello popolare col soprannome di “Ciro”, attualmente custodito nell’ex Convento San Felice a Benevento, sede di Benevento della SABAP e ammirato ogni anno dalle scolaresche provenienti da tutta la regione e non solo.

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di INDIRE e di Giovanni Biondi, in partnership con Didacta International e con un Comitato organizzatore composto da Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

L’ultimo giorno della Fiera, il 10 marzo, verrà celebrato, per il secondo anno consecutivo, il “Montessori day”, una giornata no stop in cui sarà possibile approfondire la sua storia, i suoi ideali e modernità di questa straordinaria donna innovatrice di un nuovo modello didattico.