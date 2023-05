Audizione Brucellosi. Muscarà: "Si continua a fuggire, commissariate De Luca" Il monito del consigliere regionale

“Terminata adesso una delle prime audizioni, se così possiamo definirle, che riguardano il tema della Brucellosi a Caserta. Si è svolto oggi, pur avendolo programmato a novembre del 2022, poi confermato nell’ultimo consiglio del 18 aprile, questo incontro in cui avremmo dovuto avere aggiornamenti circa il piano di eradicazione della brucellosi per le bufale casertane – dichiara il consigliere Muscarà – a questo appuntamento c’era il commissario Cortellessa il quale, dopo appena dieci minuti in cui ha ricevuto una insistente serie di telefonate, asciugandosi la fronte in preda a grande imbarazzo, annuncia di dover andare via! Riceve qualche ordine e scappa con la scusa che tra il pubblico ci fossero anche gli allevatori? Non lo sapremo.

La cosa strana è che i due presidenti di commissione, Alaia della sanità e Pretracca per l’agricoltura, hanno confermato che l’audizione dovesse essere svolta a porte chiuse. Questa cosa non è mai successa in Consiglio regionale: alla faccia della casa di vetro.

Le audizioni da sempre avvenivano alla presenza di tutti, soprattutto dei giornalisti. Quello che avrebbero voluto gli allevatori, che ricordiamo pagano le tasse e votano, era quella di trovare la strada per la risoluzione del problema sempre più difficile, non per il problema in sé ma per gli intrighi della classe politica.

Resta come soluzione il commissariamento di De Luca sul piano di eradicazione, magari dopo l’incontro del 18 che si terrà al Ministero. Si continua a fuggire da un problema che causa sempre più vittime.” – conclude il consigliere!