Gite di teza media: Tortora Ugcons lancia allarme igiene A lanciare l'allarme il responsabile dello sportello UgCons di Caserta

"Sono numerose le segnalazioni che ci stanno pervenendo dai genitori dei ragazzi che tornano dalle gite scolastiche di fine anno."

E' quanto si legge in una nota inviata questa mattina agli organi di stampa dal responsabile dello sportello UgCons di Caserta, Ing. Luca Tortora.

La poca igiene, i cibi scadenti e le porzioni scarse rappresentano il leit motiv nelle lamentele di genitori, che in alcuni casi stanno raggiungendo preoccupanti livelli di allarme. Caso emblematico quello di una scolaresca casertana in gita che si è ritrovata alle prese con stanze sporche e fatiscenti ed addirittura con insetti nelle pietanze.

Lenzuola sporche e capelli delle docce invece per alcuni malcapitati ragazzi casertani in un'altra gita. In entrambi i casi al rientro, sorrisi d'ordinanza da parte degli accompagnatori ed una marcata attitudine a sminuire tutti gli episodi.

Noi della Unione generale dei consumatori abbiamo raccolto l'invito dei genitori ed abbiamo invece accuratamente visitato numerosi siti internet dove abbiamo raccolto le nefaste recensioni di alcuni degli alberghi segnalati.

"Ci chiediamo" ha dichiarato Tortora "i criteri di scelta applicati da chi è chiamato a verificare la qualità dei luoghi dove soggiornare e nel contempo ci rendiamo disponibili a raccogliere fotografie e prove documentali necessarie per procedere ad eventuali azioni legali".