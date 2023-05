Infezioni ospedaliere: ecco quando spetta il risarcimento del danno al paziente FAllo sportello Malasanità le segnalazioni di migliaia di utenti

"Per i giudici della cassazione spetta al paziente dimostrare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione, nello specifico la struttura dovrà provare:

1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive.

2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico, di tal che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva”.

Codacons: "Nel caso in cui ciò non venga adempiuto allora scatterà per la struttura l'obbligo di risarcire il danno patito dai parenti della paziente, deceduta a causa di responsabilità media, danno che dovrà comprendere sia il profilo patrimoniale sia quello non patrimoniale. Il nostro sportello Malasanità raccoglie le segnalazioni di migliaia di utenti, restiamo a disposizione qualsiasi dubbio dovreste avere". Foto inviata da Codacons