Consorzi di bonifica bacino inferiore Volturno: focus con De Luca e Todisco Sinergia per valorizzare la funzione essenziale dei consorzi di bonifica

"È stata una grande gratificazione per il consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno aver presentato i propri investimenti a favore del territorio con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Un riconoscimento al lavoro fatto dai nostri dipendenti per il territorio: due esempi per tutti, la gestione della piena del Volturno di gennaio e la riparazione dell’impianto idrovoro di Licola di qualche giorno fa."

E' quanto afferma in una nota il commissario del consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno Francesco Todisco.

"Ulteriore riconoscimento è venuto dalla presenza autorevole di Massimo Gargano, direttore generale di Anbi-associazione nazionale consorzi gestione e tutela territorio e acque irrigue.. Ho tenuto a stringere sempre di più il rapporto con Anbi, perché attraverso questa appartenenza, possiamo lavorare tutti insieme a valorizzare la funzione essenziale dei consorzi di bonifica."