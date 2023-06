Ecco "Mentorship Campania": il progetto delle donne per le donne Obiettivo contribuire al superamento del divario di genere sul lavoro

E’ stato presentato ieri, a Caserta, l’innovativo progetto “Mentorship Campania” destinato a giovani donne – di età compresa tra i 16 e i 30 anni - per supportarle in un percorso di formazione e crescita professionale finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro.

Alla presentazione, che ha riscosso ampia partecipazione, erano presenti numerose donne di successo, professioniste in diversi settori che hanno offerto interessanti spunti di riflessione affrontando un tema, quello della “parità di genere” su cui nel nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, bisogna ancora lavorare molto, soprattutto facendo rete tra istituzioni e imprese.

Per questo motivo, prendendo spunto dal progetto già attivo sul territorio di Milano e provincia, l’imprenditrice sannita Cinzia Mastantuono ha pensato di offrire questa opportunità alle giovani campane precisando che si tratta di “un’iniziativa sociale, senza colori politici. Siamo stati bene – ha commentato Mastantuono - a discettare sui sogni, sugli obiettivi, sulla vita che ognuna di queste giovani donne - Mentee - che aderiranno al progetto merita, alle Mentor che ritagliano nelle loro agende tempi e spazi preziosi per mettersi al servizio, restituendo - il processo del give back - tutto quanto hanno avuto dalla vita, amore, gioia, opportunità, fortuna, crescita, determinazione e ruolo. Silenziosamente costruzione, in mezzo – ha aggiunto l’ideatrice dell’evento - c’è tutto il resto. Il progetto, determinativo, per una Regione che merita grandi palcoscenici nazionali partendo dai territori. Voce del verbo, essere grata a tutte voi”

Al dibattito hanno partecipato Maria Luisa Ventriglia - Presidente A.G.S. - O.d.V., Cinzia Mastantuono – Co-Founder Primaenergia, l’assessore regionale della Campania Valeria Fascione e Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano che ha illustrato gli obiettivi raggiunti sul territorio lombardo dove donne affermate professionalmente sostengono e aiutano le ragazze ad entrare nel mondo del lavoro. Si tratta di un aiuto concreto dato da centinaia di professioniste che rappresenta una grande opportunità per centinaia di giovani.

Inoltre, nel corso del confronto pubblico sono intervenuti Angela De Nisco, Morena Cecere, Rita Pacilio, Teresa Ucciero, Carmen De Rosa, Floriana Monici, Michela Bonafoni, Irene Vecchione, Eleonora De Nardis e gli onorevoli Catello Vitiello e Luigi Bosco.