Brucellosi, diminuiscono le aree cluster d’infezione nel casertano La comunicazione del Commissario Cortellessa

Prosegue l’incessante opera di eradicazione in esecuzione del Piano regionale, emanato con la D.G.R.C. n. 104/2022 a seguito dell’approvazione da parte del Ministero della Salute e delle Istituzioni europee. Oggi, è stato pubblicato il nuovo Decreto delle “Aree Cluster” ossia i comuni del Casertano più colpiti dalla malattia, in cui si è preso atto di una netta diminuzione del numero dei comuni cluster.

I comuni cluster brucellosi in precedenza in numero 7 sono passati a 6: Cancello Ed Arnone, Castelvolturno, Francolise, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Sparanise.

Questo risultato è anche frutto dell’instancabile lavoro di formazione sulla biosicurezza e l’attività divulgativa itinerante in favore del comparto agrozootecnico in Terra di Lavoro.

Dal 9 novembre ad oggi, il generale Cortellessa e il suo staff hanno incontrato, presso le sedi operative di Pignataro Maggiore, San Marcellino, Santa Maria Capua Vetere, Cancello ed Arnone, Teano, Caiazzo, Alvignano ed Alife, oltre 450 allevatori durante ben 29 incontri settimanali. Si ribadisce la nostra completa apertura e totale disponibilità, nel segno della massima trasparenza, condivisione e rigore richiesti anche dal Presidente Vincenzo De Luca.

Gli allevatori bovini e bufalini della Campania potranno continuare a recarsi presso gli uffici siti a San Nicola La Strada (Viale Carlo III n. 153 - area ex Ciapi):

- il martedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30, con personale della Struttura Commissariale e dell’A.S.L. di Caserta;

- il giovedì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, con personale della Struttura Commissariale, dell’A.S.L. di Caserta e del Dipartimento Agricoltura della Regione Campania (Programma di Sviluppo Rurale).