Ente idrico campano, sì all’adozione del Piano d’Ambito nel Distretto Caserta Meno sprechi e più efficienza del servizio. Il via libera è arrivato dal Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo guidato dal Presidente Luca Mascolo ha adottato il Piano d’Ambito relativo al Distretto di Caserta. Il prezioso strumento di pianificazione rappresenta il cardine sul quale modellare il servizio idrico integrato nel Distretto Caserta nel prossimo trentennio. Il lavoro è costituito da una meticolosa ricognizione dello stato in cui versano le infrastrutture nel territorio, dal programma degli interventi, dal modello di gestione e dal piano economico finanziario.

L’Esecutivo ha accolto all’unanimità quanto deliberato dal Consiglio di Distretto nella seduta dello scorso 29 giugno confermando che la gestione del servizio sarà interamente pubblica ed affidata fino al 2027 all’azienda ITL, con la possibilità di una proroga trentennale. L’azienda gestirà i servizi di fognatura e di depurazione oltre a quello della rete acquedottistica. Il Piano è dotato del rapporto ambientale, necessario per il prosieguo della procedura e per ottenere dalla Regione Campania la Valutazione Ambientale Strategica, ovvero il percorso di ascolto e confronto con il territorio. Dopo il via libera di Palazzo Santa Lucia il documento sarà sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio di Distretto e alla successiva ratifica del Comitato Esecutivo. Programmazione e pianificazione consentiranno anche l’acquisizione delle risorse economiche necessarie per intervenire in maniera sostanziale e graduale sulle principali criticità ambientali della provincia di Caserta che sono evidenziate nel piano grazie alla capillare ricognizione messa in campo in house dalla struttura tecnica guidata dal Direttore Generale Vincenzo Belgiorno.

«Con l’adozione del Piano d’Ambito anche nel Distretto Caserta siamo ormai prossimi a dotare di questo prezioso strumento tutti i distretti idrici della Campania» dice il Presidente Luca Mascolo al termine della seduta. «Programmazione e investimenti sono gli ingredienti indispensabili per raggiungere l’obiettivo di un servizio moderno, efficiente, economico e sostenibile dal punto di vista ambientale. Ringrazio il Direttore Generale Vincenzo Belgiorno, il Coordinatore Anacleto Colombiano e tutti i consiglieri del Distretto per il lavoro svolto».

«Il via libera al Piano d’Ambito distrettuale è un grande passo in avanti per il nostro territorio» ha aggiunto il Coordinatore del Distretto Anacleto Colombiano. «Grazie a questo documento saremo in grado di attrarre risorse economiche e nuove linee di finanziamento in modo da poter garantire una maggiore efficienza soprattutto per quel che riguarda la lotta alla dispersione che è del 40% e che vogliamo abbattere al 20%».