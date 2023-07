Caso Belcuore a Caserta, il garante regionale Ciambriello: "No processi sommari" L'intervento di Samuele Ciambriello

“Sono profondamente addolorato per la vicenda che vede coinvolta Emanuela Belcuore, Garante dei detenuti della provincia di Caserta. Anzitutto, è bene ricordare che, essendo nella fase delle indagini, non vi è stato ancora un definitivo accertamento dei fatti oggetto di contestazione, pertanto, sono da ritenersi inopportuni i “processi”, i gossip e i resoconti con dimensione sessista che spuntano nel mondo dell’informazione.

Senza dubbio, sia la Belcuore sia i soggetti coinvolti nella vicenda risponderanno nelle sedi opportune al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e far emerge la verità sull’unico caso contestato. Siamo Garanti e, in quanto tali, invochiamo il rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Vi è inoltre chi, strumentalizzando l’indagine in corso, fa erroneamente riferimento all’arresto dell’ex Garante dei detenuti di Napoli, Pietro Ioia. Non vi è nessuna relazione fra i due fatti, dunque, di che parliamo? Dulcis in fundo, ancora una volta, questa vicenda diviene il pretesto per sminuire, svilire, se non addirittura “silenziare” la funzione del Garante, autorità di garanzia indipendente, nominata dall’autorità pubblica. Basta con il becero moralismo e il populismo penale”, così Samuele Ciambriello, Garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale.

Conclude, infine, il prof. Ciambriello, “non vorrei che qualcuno dimenticasse le battaglie, le coraggiose denunce, nonché gli interventi su “Pianeta Carceri” che Emanuela Belcuore ha fatto nel corso di questi ultimi anni”.