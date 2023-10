Postina casertana è campionessa europea di lancio del martello Patrizia Aletta "Entusiasta anche del mio lavoro: faticoso, ma anche molto gratificante"

Continua a mietere successi Patrizia Aletta, postina-atleta che negli anni scorsi aveva già portato a casa una cospicua collezione di medaglie, imponendosi in diverse competizioni nazionali e internazionali. Dopo aver conquistato nel 2022 a Braga, in Portogallo, la medaglia d'oro agli Europei Master Indoor nel lancio del martello, la cinquantenne casertana si è ripetuta nei giorni scorsi a Pescara, migliorando nella competizione continentale il risultato della scorsa edizione con una medaglia d 'oro nel martello, una nel pentathlon di lanci e un bronzo nel martellone. "Vincere è sempre una grande emozione - dice la Aletta - ma il momento in cui dentro di me si accende la scintilla è quello in cui, prima della gara, risuona l'inno nazionale: ascoltarlo mi infonde una carica incredibile. In quegli istanti, 10 m il precedente record singolare femminile della categoria nel lancio del martello. Nel 2018, Aletta si era aggiudicata a Venezia due argenti nel martello corto e nel martello a maniglia agli Europei per la categoria SF45. "Ho iniziato a 13 anni con la pallavolo: un allenatore notò la mia battuta e capì che aveva una forza fuori dal comune. Così mi propongo di provare con i lanci. Ma sono entusiasta anche del mio lavoro, che è faticoso e al tempo stesso gratificante, poiché ti consente di incontrare persone e di stare in giro", racconta la campionessa-postina, che consegna lettere e plichi nella zona dell'Aversano