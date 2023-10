La nuova figura dello psicologo di base: focus a Caserta Convegno il 6 ottobre alla biblioteca diocesana in piazza Duomo

Si terrà presso la biblioteca diocesana, in piazza Duomo a Caserta, il 6 ottobre dalle 16.00 alle 18.00, un importante convegno dal titolo: “La psicologia e le fragilità. In particolare la nuova figura dello psicologo di base”.

Il programma del convegno prevede i saluti del garante dei disabili della regione Campania Paolo Colombo.

Interverranno Lucia Ariemma dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (“Profili di competenze per l’educazione del terzo millennio”), Alessandro Frolli dell’Università degli Studi internazionali di Roma (“Psicologia Scolastica e Psicologia Pediatrica: una prospettiva per l’inclusione”), la Antonietta Grandinetti, consigliera e coordinatrice della commissione sanità dell’ordine degli psicologi della

Regione Campania (“Il ruolo dello psicologo per le fragilità.

In particolare quello dello psicologo di base”) e Roberto Malinconico, responsabile della Uosd dipendenze comportamentali e delle unità mobili dell'Asl di Caserta (“Psiche: alla ‘base’ del benessere”).

Seguiranno le conclusioni di Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania.

Così il Garante: “La Campania è stata la prima Regione in Italia ad istituire la nuova figura dello psicologo di base per far fronte ai sempre più numerosi e intensi fenomeni di disagio che riguardano il mondo della fragilità, ovvero quello dei bambini, adolescenti, anziani e disabili”.

I lavori si potranno seguire anche in diretta sulla pagina FB “Garante Disabili”, al seguente link: https://www.facebook.com/garante.disabili. Per la partecipazione in presenza i chiede un cortese riscontro di adesione per consentire l’accreditamento all’email: garante.disabili@cr.campania.it