Rischio sismico e idrogeologico: open day della protezione civile Esercitazione con le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per le scuole

Le emergenze sismiche ed idrogeologiche saranno al centro delle esercitazioni del sistema di protezione civile che si svolgeranno domani e dopodomani (mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre) dalle 9.30 alle 13, al presidio logistico regionale di San Marco Evangelista nel corso di open day riservati alle scuole.

L'iniziativa, organizzata dalla protezione civile della regione Campania in collaborazione con la prefettura di Caserta e il coinvolgimento di forze di polizia, vigili del fuoco, esercito, aeronautica militare, Asl, organizzazioni di volontariato, soccorso alpino e unità cinofile, si inquadra nel più ampio programma di eventi promosso dalla regione Campania in occasione della settimana nazionale della protezione civile al fine di diffondere, tra i cittadini, la conoscenza di buone pratiche di auto protezione e di riduzione del rischio, per rendere le comunità locali sempre più resilienti agli impatti di emergenze naturali o antropiche.

In particolare, sarà effettuata anche una visita guidata al centro logistico che è individuato come sede della Dicomac (Direzione di comando e controllo deputata alla gestione delle emergenze di livello nazionale).

Nel corso delle due giornate saranno svolte attività dimostrative della capacità operativa del sistema regionale di protezione civile sia per il rischio sismico, che idrogeologico, che di incendi boschivi.

In occasione degli open day a San Marco Evangelista saranno presenti anche i gazebo di "Io Non Rischio", la campagna nazionale dedicata alle buone pratiche di protezione civile.