Salute, Nursing Up De Palma: "Manovra sanità, abbattimento liste di attesa" "Ministro Schillaci faccia chiarezza su ruolo e retribuzioni degli infermieri"

«Le cifre della nuova Manovra sulla Sanità ci vedono, in questo momento, in una posizione di “vigile attesa”.

Non può essere altrimenti, dal momento che quanto emerso dal Consiglio dei Ministri dello scorso 16 ottobre non chiarisce in alcun modo l'impatto che avranno, sugli attesi aumenti degli stipendi degli infermieri e dei professionisti dell'assistenza, quei valori assoluti, quelle cifre generali ed astratte sciorinate ai 4 venti attraverso tutte le testate giornalistiche .

Stiamo parlando dell'ambizioso e indispensabile progetto di snellimento delle liste di attesa. In soldoni, si parla di 3 miliardi di euro dei quali il Governo si è affrettato a dare notizia, annunciando anche che ci saranno ulteriori 2,3 miliardi destinati ai contratti della sanità, e che quindi, se non abbiamo interpretato male, dovranno essere utilizzati per il rinnovo del contratto di comparto e di quello della dirigenza medica.

Peccato che anche qui non sia stato chiarito, in alcun modo, che tipo di suddivisione sarà data a tali somme, quanto sarà destinato al primo contratto e quanto all'altro. Come si può esprimere un giudizio senza avere queste importanti informazioni? ».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

Non vogliamo essere negativi, almeno non allo stato delle laconiche informazioni disponibili, ma di certo chiediamo che finalmente questa politica mantenga fede alle promesse fatte e soprattutto non commetta l’errore imperdonabile di spedire letteralmente nel baratro il nostro sistema sanitario, con decisioni che potrebbero essere questa volta irrimediabili.

Solo poche ore fa, ad un noto quotidiano nazionale, il nostro Ministro della Salute Schillaci si è affrettato a quantificare in ben mille euro mensili il prossimo aumento di stipendio dei medici, citando gli infermieri solo per l’aumento degli straordinari orari (che passerebbero da 30 a 60 euro l’ora) legati appunto al programma dell’abbattimento delle liste di attesa, e ricordando che qui i medici sono destinati a ricevere ben 100 euro l’ora.

Insomma, a differenza dei 1000 euro promessi ai medici, qui si tratta di fondi destinati all'aumento degli straordinari, che tuttavia vengono quasi presentati come una valorizzazione del personale interessato, dimenticando di dire ciò di cui effettivamente si parla, e cioè di risorse "date alle aziende" per far lavorare gli infermieri ed il resto del personale sanitario, già poco per ogni ospedale italiano, "oltre l'orario ordinario".

Se così fosse, complimenti a chi ha avuto questa brillante idea!

Peraltro, a preoccuparci non poco, dietro le parole del Ministro, che si è affrettato ad enunciare l’aumento di mille euro per i medici, relazionandolo al progetto dell’abbattimento delle liste di attesa, ancor più che il non aver specificato quanto toccherà legittimamente ai professionisti dell’area non medica, è la mancanza, almeno per ora, di una reale progettualità.

Dove sono indicati i percorsi per snellire le liste di attesa? Come avverrà tutto questo? Ma soprattutto non vorremmo che questi mille euro non fossero altro che un ulteriore, malcelato, aumento di stipendio destinato ai medici (dentro o fuori del contratto non lo si è ben capito), con il rischio, senza un progetto bello e buono, che a rimanere con un pugno di mosche in mano siano sia gli infermieri e le altre professioni ex legge 43, che i cittadini, visto che alla fine la riorganizzazione della sanità è finalizzata ad elevare la qualità della tutela della salute.

Aspettiamo allora di leggere nel dettaglio quali sono le volontà del Governo, ma di una cosa siamo certi: nessun programma di riorganizzazione delle realtà ospedaliere potrà essere minimamente immaginato senza includere gli infermieri e gli altri professionisti dell’area non medica.

Ora, Schillaci è stato chiaro, e ha sostenuto senza mezzi termini che per raggiungere questo obiettivo, quello dell’abbattimento delle liste di attesa, il Governo è pronto a mettere sul piatto 560 milioni in più rispetto alle risorse già stanziate in passato e neanche del tutto utilizzate dalle regioni.

Attendiamo di sapere, sempre dando per buono che ogni medico troverà mille euro al mese in più in busta paga, se e da dove arriveranno altre risorse, quelle indispensabili a non escludere da una “dignitosa partecipazione alla cerimonia nuziale ”, proprio gli infermieri e gli altri professionisti dell'assistenza, i cui numeri superano di tre volte quelli dell'intera compagine medica.

Ci auguriamo concretamente che gli infermieri e gli altri professionisti dell’area non medica siano finalmente messi al centro del progetto di una politica che troppe volte ha percorso strade fin troppe battute. E allora rimaniamo decisamente vigili su quanto accadrà», conclude De Palma.