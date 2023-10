Femminicidi: convegno delle donne giuriste a Capua Il cambiamento culturale e giuridico come dato per il contrasto alla violenza di genere

In occasione della giornata internazionale sulla la violenza contro le donne, l’associazione donne giuriste Italia Caserta, presieduto dall’avvocato Anna Di Mauro ha organizzato venerdì 20 ottobre il convegno "Visione della donna tra divinità e oggetto giuridico."

Il cambiamento culturale e giuridico come dato per il contrasto alla violenza di genere. La vittimizzazione secondaria nelle aule di giustizia” dalle 15.00 alle 18.00 presso il Museo Campano di Capua.

Aprirà l’evento il magistrato Paola Di Nicola Travaglini, consigliera di Cassazione, che presenterà il suo libro “La giudice - Una donna in magistratura”, punto di partenza per dare avvio ad una conversazione sull’universo femminile, piegato ed adattato nei millenni ad un sistema che ne mortificato l’identità e le peculiarità di genere. Il luogo scelto per il convegno, quello di elezione per la “mater matuta”, divinità donna preromana, testimone tanto antica e tanto moderna per un nuovo millennio interprete del mondo femminile a partire da come era stigmatizzato nel passato: donna mater, donna fecondità, donna oggetto giuridico.

Oggi che si lotta per il riconoscimento in un “presunto” diritto materno, che impera un sessista nei mass media e nelle aule di tribunale, che non si ferma la violenza contro il corpo e la mente della donna, possiamo riconoscere le una soggettività “specifica”?

Tutto questo sarà trattato nel seminario, occasione di formazione qualificata. A patrocinare l’evento Provincia di Caserta, Comune di Capua, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Giurisprudenza, Museo Campano di Capua, Ordine degli Avvocati Napoli Nord e Ordine di Santa Maria Capua Vetere, Anspi, Aps Ets, Lidu Odv, Rise up, Quercus Vitae e Io Emancipo.

I saluti istituzionali sono riservati al presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ed al sindaco della Città di Capua, Adolfo Villani, al direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Giuseppe Picaro, al presidente dell’Ordine degli Avvocati Napoli Nord, Gianluca Lauro, ed al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, Angela del Vecchio.

Prima a relazionare sarà Annamaria Rufino, ordinaria di sociologia Unicampania “Luigi Vanvitelli” sul tema “Il diritto materno, esiste?”, seguirà Teresa Alesci ­ricercatrice in diritto processuale penale Unicampania “Luigi Vanvitelli” che parlerà de “La violenza di genere e la vittimizzazione secondaria”. Interverrà, quindi, Antonio Virgili vice presidente Lidu che tratterà “I disturbi conseguenti alla violenza di genere”. Chiuderà l’intervento programmato dell’avvocato Luciana Puoti socio Adgi Caserta con “La soggettività femminile nei lavori preparatori della legge di ratifica della Convenzione di Istanbul”.