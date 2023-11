Maltempo: scuole chiuse anche a Caserta Ordinanza del sindaco Marino

Il Sindaco di CASERTA , Carlo Marino, ha emesso un'ordinanza di chiusura, per la giornata di domani delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado compresi gli asili nido comunali, delle scuole non statali, delle scuole e degli istituti privati, eccetto le università. L'ordinanza si è resa necessaria, si legge in una nota, a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) di Protezione Civile della Regione Campania "per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo , idrogeologico e idraulico". Dalle ore 21 di oggi e fino alle 21 di domani è previsto un livello di allerta (livello di criticità) arancione consistente nei seguenti fenomeni rilevanti: "venti forti o localmente molto forti prevalentemente sudoccidentali con raffiche, in attenuazione in mattinata; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dalla nottata". Il Comune di CASERTA raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di tenere comportamenti prudenti. (I