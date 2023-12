L'orrore della guerra, monito da Carditello: "Non si uccidono i bambini" A piccoli passi, l'iniziativa promoss dalla diocesi di Aversa

"Non si uccidono i bambini” questo avvertimento sarà lanciato, lunedì alle 9,30, al Real Sito di Carditello da bambini di 5 anni da 14 scuole d’infanzia di 11 diverse città del circuito “A piccoli passi”, promosso dalla diocesi di Aversa.

Saranno proprio loro a portare in sala la luce della pace, che arriva dalla chiesa della natività di Betlemme grazie al movimento scoutistico internazionale. E saranno ancora loro a portarla subito dopo nelle loro scuole.

Questo drammatico messaggio si rende tragicamente necessario, in un tempo in cui si sono accesi o riaccesi focolai di guerra in Europa o alle porte d’Europa e l’orrore è tornato a raggiungerci in forme di inaudita efferatezza. “Un primo passo in un percorso di pace -viene detto- è quello di non uccidere i bambini. Mai !!”

Quasi tutti i sindaci e i commissari prefettizi hanno accettato di accogliere, nei prossimi giorni, la fiammella della Pace nelle case comunali, volendo così significare che la città accoglie l’appello profetico dei bambini e intende avviare un percorso, per essere “Città di pace”.

E saranno ancora bambini, questa volta della primaria” a indicare, lunedì, la strada perché una comunità possa definirsi “città di pace”

Le scuole del I ciclo renderanno così visibile il loro proporsi, nelle loro comunità, come luoghi del cuore, come finestre aperte sul mondo, come luoghi di verità.

La circostanza, in cui avrà luogo questo momento di grande intensità, sarà quella dell’insediamento del nuovo parlamento studentesco territoriale del cammino di comunità “A piccoli passi”. Il saluto di accoglienza sarà dato, dal presidente della fondazione “Real Sito di Carditello” Maurizio Maddaloni, che sostiene l’organizzazione dell’evento.

I bambini consegneranno la fiammella al vescovo di Aversa monsignor Spinillo, affiancato dall’Imam della moschea di San Marcellino Nasser Hidouri.