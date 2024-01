Casapesenna e le "guarigioni" a pagamento del santone miracoloso Dal cancro alla ricostruzione delle anche, dalla sterilità alla restituzione dell'udito: misteri

L'inviato del tg satirico di Canale 5, Luca Abete, ha effettuato un blitz nell'agro-aversano, focalizzando la sua attenzione su Aldemir Santos, un brasiliano sorpreso in flagrante durante la sua attività nella chiesa evangelica di Casapesenna. Secondo quanto dichiarato da Santos a Striscia La Notizia, si tratta di un guaritore e stregone capace di curare varie malattie, dal cancro alla sterilità, mediante l'imposizione delle mani.

Tali sedute, però, sono a pagamento tramite versamenti su PostePay.

Santos, attualmente residente in provincia di Salerno, a Sala Consilina, ha la fedina penale pulita e non ci sono denunce o segnalazioni a suo carico.

Nonostante ciò, riesce a trovare persone disperate in cerca di miracoli, molte delle quali si rivolgono a lui in buona fede sperando di risolvere situazioni drammatiche. Santos sostiene di poter guarire ogni male attraverso una raccolta fondi e, secondo la registrazione della trasmissione, avrebbe esteso le sue "abilità" anche all'omosessualità, considerata da lui come una patologia.

La credulità delle persone e l'etica discutibile di Santos nel sfruttare la debolezza altrui sono sottolineate nel testo. La biografia di Santos lo descrive come un pastore evangelico originario di San Paolo, Brasile, che ha avuto un cambiamento di vita improvviso diventando autore di miracoli, guarigioni e liberazioni da spiriti demoniaci attraverso la predicazione del Vangelo.