Caserta, comitato consultivo provinciale della sede Inail: arriva Guglielmo Lory L'appuntamento è per il prossimo 31 gennaio a partire dalle 10,30

Guglielmo Loy, presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza della direzione generale Inail, sarà presente alla riunione del comitato consultivo provinciale della sede Inail di Caserta diretta da Giovanna Iovino.

L’appuntamento è per il prossimo 31 gennaio a partire dalle 10,30. Motivo dell’incontro il recente protocollo che sancisce la nascita della rete Istituzionale voluta dalla dirigente Iovino sul territorio casertano con lo scopo di impostare con tutti i soggetti partecipanti relazioni stabili di collaborazione per rendere concreta la sinergia e la condivisione delle migliori strategie utili a perseguire i rispettivi obiettivi istituzionali in uno con la creazione di progetti rivolti ai giovani, alle imprese e ai lavoratori del territorio Casertano.

Clemente Di Rosa, che presiede il co.co.pro. di Caserta dichiara che la rete creata il 13 dicembre 2023, a cui hanno aderito istituzioni, sindacati e parti sociali è di fondamentale importanza perché crea e mira a elaborare strategie comuni di collaborazione per il miglioramento continuo dei servizi resi ai cittadini ed alle aziende su base territoriale e che la prestigiosa presenza di Loy alla sede di Caserta, ne dimostra la valenza e la portata istituzionale.