La protesta dei trattori nel casertano: oggi presidio al casello autostradale Due appuntamenti in programma a Santa Maria Capua Vetere

Due appuntamenti al presidio presso il casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere oggi 5 febbraio.

Il primo è a partire dalle ore 12: i trattori del presidio muoveranno per condurre una azione con l'obiettivo di rendere chiaro all'opinione pubblica ed alla stampa quanto profonda sia la crisi dell'agricoltura e in particolare delle ortofrutticultura del territorio.

Nell'azione, dal titolo #telodoioilmadeinitaly, saranno impegnati, soprattutto, i molti frutticultori che stanno partecipando al presidio.

Al termine, Gianni Fabbris, terrà una breve conferenza stampa per annunciare le iniziative messe in campo unitariamente dal coordinamento di forze e presidi che si stanno convocando su un documento comune per una iniziativa a Roma.

Mentre nella giornata di ieri al presidio hanno partecipato almeno 600 persone agli incontri, è convocata per questa sera alle ore 19 una assemblea per discutere del documento che viene presentato alla prefettura di Caserta perché venga inviato al governo, delle forme di collegamento con gli altri presidi della Campania e del resto di Italia sulla base del documento in rete (https://telodoioilmadeinitaly) e della partecipazione della manifestazione a Roma.