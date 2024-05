Terra dei Fuochi, il Vescovo: "Non credo che faranno mai bonifiche" Monsignor Di Donna: "Vorrei essere ottimista: bene la volontà di far dialogare le istituzioni"

"Il tema delle bonifiche è molto aspro, non só cosa sarà fatto, ma credo che sarà difficile che qui saranno fatte". Lo ha detto il presidente della conferenza episcopale campana, e vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, a margine dell'incontro svoltosi nella biblioteca diocesana con i prefetti di Napoli e Caserta , la deputata del M5s, Carmela Auriemma, i sindaci di Acerra e Giugliano, gli esponenti delle forze dell'ordine e di alcune associazioni, per fare il punto sulle nuove iniziative da intraprendere nella Terra dei fuochi. "Vorrei essere più ottimista sulle bonifiche - ha aggiunto il presule - ma almeno da questo incontro è emersa soprattutto la volontà chiara, espressa dal Prefetto di Napoli, di far dialogare tra loro le istituzioni perché non sempre c'è un dialogo soprattutto sul tema del contrasto alle terre dei fuochi".