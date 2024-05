La chiesa di prepara alla solennità del Corpus Domini: il messaggio di Spinillo "Dio è sempre presente in mezzo a noi nella santa eucaristia"

Il prossimo 2 giugno 2024 la Chiesa celebra la solennità de Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. “Vero corpo e vero sangue donato a noi nel segno del pane e del vino”, sottolinea il vescovo Angelo Spinillo nel commento al Vangelo di domenica prossima, che chiude un ciclo di riflessioni sulla parola di Dio avviato all’inizio del tempo della Quaresima.

“È il mistero grande della nostra fede, il sacramento che quasi rappresentiamo nel camminare insieme nella processione di questa giornata: il mistero grande della presenza del Signore Dio in mezzo al suo popolo: una presenza che si fa pane che nutre e sangue che trasmette vita”.

Stupenda è allora l’immagine di questo popolo che cammina insieme intorno al Signore, “intorno a colui che è il Pontefice, ovvero colui che fa il ponte tra Dio e l'umanità. Egli - continua il vescovo di Aversa - è sempre presente in mezzo a noi nella santa eucaristia: di generazione in generazione, il nutrirci del suo corpo e del suo sangue ci dona di poter vivere la nuova ed eterna Alleanza per ogni secolo della storia, aprendoci totalmente all'incontro con la carità di Dio”. Ecco il videohttps://youtu.be/Xpxeq7em4FA