Tutela ambientale, incontro a Caianello per la Guardia Agroforestale Italiana Tra gli obiettivi c'è anche quello di effettuare didattica nelle scuole

Continuano gli incontri sul territorio del presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio D'Acunto che oggi ha fatto tappa in provincia di Caserta. In particolare il rappresentante dell'associazione ha preso parte ad un dibattito dedicato ai temi ambientali e dell'agricoltura che si è svolto a Caianello, presso la sede provinciale di Caserta. A fare gli onori di casa è stato il dirigente provinciale Sergio Faella che sta lavorando attivamente sul territorio casertano, anche grazie alla collaborazione con diverse amministrazioni comunali.

La Guardia Agroforestale Italiana, tra l'altro, ha tra i suoi obiettivi quello di effettuare didattica nelle scuole, per sensibilizzare l'opinione pubblica ad una corretta gestione ambientale e far crescere le nuove generazioni nel rispetto del territorio. Nelle prossime settimane, poi, si terrano incontri con gli agricoltori per farsi portavoce delle molteplici difficoltà che in questo particolare momento sta attraversando il settore.