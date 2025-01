Acconcia licenziato illegittimamente dal Consorzio ASI di Caserta L'ex direttore generale del Consorzio Asi fu illegittimamente licenziato Il 17 dicembre 2018

Fu licenziato illegittimamente da direttore generale del Consorzio dell'Area industriale di Caserta. E' quanto ha confermato la Corte di cassazione con ordinanza n.1320/2025 depositata in data 21 gennaio 2025, riconoscendo tutte le ragioni contenute nel ricorso proposto da dr. Anthony Acconcia, assistito in giudizio dal prof. Emilio Balletti e dall’avv. Nicola Rettino.

L'ex direttore generale del Consorzio Asi di Caserta fu illegittimamente licenziato Il 17 dicembre 2018. La Suprema Corte, accogliendo ora il suo ricorso, ha affidato alla Corte di Appello di Napoli l’applicazione in favore del medesimo dott. Acconcia della specifica tutela prevista dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro per dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale nei casi di accertata illegittimità del licenziamento.

"Finalmente - ha dichiarato Acconcia - dopo anni di calvario personale vedo riconosciuti i miei diritti, in presenza di un danno complessivo pesantissimo che mi è stato arrecato per una ingiusta e inopinata interruzione del mio rapporto di lavoro.

Ringrazio i miei legali per l'impegno professionale profuso in questa battaglia a difesa della Giustizia".