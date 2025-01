Caserta: si è insediato l'osservatorio provinciale sicurezza sul lavoro Prevenzione, monitoraggio e formazione

Si è insediato al palazzo di governo di Caserta, l'osservatorio provinciale sicurezza sul lavoro, presieduto dal prefetto Lucia Volpe.

L'iniziativa, prevista dal protocollo d’intesa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mira a rafforzare prevenzione, monitoraggio e formazione, coinvolgendo enti come l’Ispettorato del lavoro, Asl, Inail, vigili del fuoco e la camera di commercio.

L’obiettivo è analizzare dati per settori, individuare criticità e promuovere azioni con il supporto di associazioni e sindacati.

Il prefetto ha invitato i lavoratori a segnalare le irregolarità, ricordando l’attivazione dello sportello presso l’ispettorato del lavoro e il numero 117 della guardia di finanza per denunce h24.

Mauro Naddei, intervenuto in rappresentanza della Cisal, ha posto l’accento sull’opportunità tangibile che può offrire l’osservatorio a patto che gli attori condividano dati e informazioni sulle dinamiche degli incidenti sul lavoro che accadono in provincia, la cui analisi congiunta può apportare un miglioramento concreto al sistema di gestione della sicurezza in un territorio martoriato da incidenti gravissimi. Il sindacato di via unità Italiana guidato dal segretario Ferdinando Palumbo ha così riaffermato che i rappresentanti dei lavoratori devono farsi parte attiva sulla sicurezza sul lavoro attraverso azioni concrete e non attraverso slogan stereotipati