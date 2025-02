Auser Caserta, cambio al vertice: Campanile è il nuovo presidente Prende il posto dell'uscente Rosa Maria Clemente

Cambio della guardia alla guida dell’Auser Caserta Aps: Pasquale Campanile è il nuovo presidente. Il neoeletto, che prende il posto della Presidente uscente Rosa Maria Clemente, guiderà l’associazione nei prossimi anni. Le elezioni si sono svolte ieri 10 febbraio, presso i locali della sede in Via S. Antonio da Padova, alla presenza dei soci e del presidente dell’Auser regionale, Anselmo Botte.

Rosa Maria Clemente, nel suo intervento, prima dello scioglimento delle vecchie cariche, ha ringraziato tutti i soci operativi per quanto fatto fin qui, auspicando nuovi sfidanti obiettivi e una ancora maggiore unità tra i soci.

Il neo presidente Pasquale Campanile si è dichiarato grato ed entusiasta dell’incarico, affermando che occorre guardare in chiave positiva al mondo associativo: «Mi attiverò per coinvolgere altre persone, c'è sempre bisogno di gente nuova disposta ad aiutare, per persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale con un'attenzione particolare per gli anziani, ai diversamente abili e ai più deboli. L'obiettivo è di migliorare ulteriormente il nostro servizio per la comunità».

La rete Auser è diventata una delle più importanti e riconosciute realtà del Terzo Settore, e proprio attraverso l’azione dei circoli è riuscita a radicarsi nei territori e nelle comunità, incidendo in maniera importante e tangibile a tutela dei bisogni delle persone e in favore della promozione culturale e sociale e della cittadinanza attiva.