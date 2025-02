Beni culturali, Santillo: depositata interrogazione al ministro della cultura Ritardi lavori restauro complesso monumentale Porta Roma e delle Torri di Federico II a Capua

È stata depositata dal deputato del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo un'interrogazione al Ministro della Cultura sui ritardi nei lavori di restauro del Complesso monumentale di Porta Roma e delle Torri di Federico II a Capua, situate sull'antico Ponte Romano.

Un’azione questa, che vuole accendere i riflettori su una questione che da anni non riesce a vedere una conclusione: gli interventi, finanziati con 800.000 euro nel 2018 e ulteriori 500.000 euro in fase successiva, non sono ancora partiti nonostante gli annunci. «Ho interrogato il Ministro della Cultura sullo stato dei lavori per il restauro e la valorizzazione sui quali, ad oggi, possiamo tutti constatare che non è stato mosso un dito.

Nonostante le ripetute sollecitudini del sindaco di Capua alla soprintendenza e al segretariato dei beni culturali, il cantiere non è ancora partito - spiega Santillo - È inaccettabile che uno dei più importanti monumenti federiciani della Campania resti in stato di abbandono mentre i fondi giacciono inutilizzati. Ringrazio i nostri referenti territoriali, la consigliera comunale Nunzia Miccolupi e l’assessore Vincenzo Corcione, per aver monitorato e segnalato questa annosa vicenda.

Il Ministero ora deve spiegare questi ritardi e attivarsi immediatamente per sbloccare i lavori» - ha concluso il deputato casertano.