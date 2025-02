Caserta, istituita la Fondazione dedicata al "Real Sito Belvedere di San Leucio" Il sindaco Marino: delibera storica del consiglio comunale per promuovere il territorio

Il consiglio comunale ha approvato una delibera con la quale è stata istituita la Fondazione “Real Sito del Belvedere di San Leucio”, strumento per la promozione e valorizzazione di una parte fondamentale del bene Unesco della città di Caserta.

La Fondazione “Real Sito del Belvedere di San Leucio” si pone molteplici obiettivi, tra i quali: attuare, gestire e promuovere le azioni strategiche, gli strumenti di programmazione e pianificazione nonché le linee guida culturali individuate dal Comune di Caserta al fine di sviluppare il ruolo di attrattore culturale del Belvedere di San Leucio; perseguire gli obiettivi di tutela, valorizzazione, fruizione e promozione del Real Sito al fine di accrescerne le potenzialità produttive favorendo, al contempo, lo sviluppo economico del territorio; tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico situati all’interno del Belvedere di San Leucio; recuperare e valorizzare l’antica tradizione serica di San Leucio, la produzione e la commercializzazione dello storico tessuto leuciano; garantire la cura, la gestione e la manutenzione del Real Sito e degli antichi telai nonché la trasmissione delle antiche tradizioni e conoscenze dell’arte della seta anche mediante la formazione di giovani tessitori, ai quali trasmettere le tecniche storiche di produzione ed utilizzo dei telai; favorire sul territorio comunale il turismo culturale individuando, coordinando e promuovendo le iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che possano rendere il sito di San Leucio sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed internazionale; organizzare attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico regionale ed universitario nonché con le istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; promuovere e sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del Real Sito in Italia e all’estero.

“Siamo di fronte a una delibera storica, – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – a una vera svolta per il Belvedere di San Leucio. Con la Fondazione non cambia solo la governance, ma il modo di svolgere attività di promozione e valorizzazione del nostro bene Unesco. È stato un percorso molto lungo, caratterizzato da un grande lavoro, avviato già nel 2020 e che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi consiliari. Ognuno ha contribuito al raggiungimento di questo risultato”.