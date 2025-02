Caserta: espropriata area pubblica per realizzare spazi di aggregazione sociale Il consiglio comunale dice sì alla mozione Iannucci

Il consiglio comunale di Caserta, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale Gianluca Iannucci, esponente del gruppo socialista, per l'espropriazione per pubblica utilità di un terreno sito in via Mascagni.

L'iniziativa, che ha ricevuto un ampio sostegno anche dalle opposizioni, mira alla realizzazione di un'area verde attrezzata e spazi di aggregazione sociale, rispondendo così alla carenza di luoghi pubblici destinati alla comunità.

"Questa mozione rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo spazi di inclusione e socialità, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini e delle persone con disabilità", ha dichiarato il consigliere Iannucci.

Il provvedimento impegna l'amministrazione comunale ad avviare le procedure necessarie

per l'espropriazione del terreno e a predisporre un progetto preliminare che preveda:

Un'area verde attrezzata con giochi per bambini, spazi inclusivi e accessibili per persone con disabilità, zone di aggregazione sociale per la comunità locale.

Inoltre, il Consiglio ha chiesto di inserire nel bilancio comunale le risorse necessarie per l'acquisizione dell'area e la successiva realizzazione del progetto, coinvolgendo attivamente

la cittadinanza nella progettazione degli spazi.

L'approvazione unanime della mozione segna un'importante convergenza tra maggioranza e opposizione su un tema di interesse collettivo, confermando la volontà di rendere Caserta una città più vivibile e attenta alle esigenze dei suoi cittadini. Foto tratta dalla pagina facebook del Comune di Caserta.