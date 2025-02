Cyber crime e reati informatici: concluso il ciclo formativo Il questore consegna i diplomi ai rappresentanti delle forze dell'ordine

Si è concluso oggi il ciclo formativo sul tema dedicato al cyber crime e ai reati informatici, tenutosi nelle ultime tre settimane presso la "Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato" di Caserta.

Il questore ha consegnato i diplomi ai frequentatori del corso, che ha interessato funzionari ed ufficiali della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e di forze di polizia estere, impegnati in attività operativa sulla specifica tematica, sottolineando l’importanza della formazione interforze, per garantire una qualificata ed efficace attività di contrasto a fenomeni criminali, in ragione della globalizzazione del crimine.