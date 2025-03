8 marzo, FdI: riflettori sull'identità territoriale e il valore delle donne Un evento molto significativo e rivolto al territorio nel casertano

Il Coordinamento Casertano di Fratelli d'Italia si appresta a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un evento molto significativo e rivolto al territorio.

Il Dipartimento Provinciale delle Pari Opportunità, guidato dalla Prof.ssa Lucia Cerullo, il Dipartimento Provinciale Organizzazione, guidato da Alessansra Vigliotti, ed il Coordinamento Cittadino di Caserta hanno infatti pensato ad un momento di confronto e di ascolto tra donne, in una prospettiva che intende far conoscere e valorizzare la potenzialità e il valore professionale e personale di alcune donne casertane che con tenacia, coraggio ed impegno portano in alto il nome della nostra Provincia nella e con la loro attività quotidiana.

A dialogare con le protagoniste individuate, tra le quali Donatella Cagnazzo, Chiara Guerriero, Lisa Russo, Giovanna Tramontano e Daniela Silvestris, saranno altrettante donne di Fratelli d'Italia, in un momento di condivisione che vuol evidenziare quanto si è già fatto nel percorso di emancipazione e quanto ancora ci sia da fare.

Tra le organizzatrici, oltre alle Referenti dei Dipartimenti, anche il Dirigente Provinciale di Fratelli d'Italia, l'Avvocato Francesca Ferrara, e le Dirigenti cittadine di Caserta Mirella Corvino ed Eliana Colamatteo.

Ma tanti saranno i contributi che riempiranno di contenuti una giornata che troppo spesso rischia di scadere nella retorica, in un'ottica di inclusione e collaborazione. Con l'intenzione di creare un evento che, al di là dei posizionamenti politici, possa essere spunto di riflessione per le tante sfide che ancora attendono chi non si è mai arreso di fronte agli ostacoli, diventando così protagonista di un cambiamento che anche a Caserta sa parlare al femminile.



L'appuntamento è per le 16.00 di sabato 8 marzo, presso la Carpe Diem Group, in Via Santa Chiara 14 - Caserta