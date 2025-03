Un villaggio sportivo nel più grande bene confiscato in Campania Trentola Ducenta nel casertano ospiterà in estate attività sportive aparte a tutti

Uno spazio dedicato alla comunità e campi da gioco a disposizione di bambini e famiglie disagiate per praticare sport gratuitamente, incontrare i campioni del cuore e contrastare qualsiasi tipo di discriminazione, promuovendo la cultura della legalità in un territorio vessato da anni dal malaffare.

Una sfida ambiziosa lanciata dal Centro Jambo (Trentola Ducenta, Caserta) - il più grande bene confiscato in Campania, di proprietà della società Cis Meridionale gestita dall’Agenzia Nazionale per laAmministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto l’egida del Ministero dell’Interno - nell’ambito del programma dedicato all’inclusione sociale, allo sport e al benessere psicofisico di cittadini, turisti e stakeholder.



Il progetto Campo Libhero - presentato oggi negli spazi di Fiera Milano, durante il forum “The Social Impact” di Racquet Trend Expo, il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta - si propone di trasformare, per la prima volta in Italia, un bene confiscato alla criminalità in una vero e proprio villaggio sportivo, diventando un modello nazionale di integrazione e un motore di rigenerazione urbana per l’intero territorio.

“Per Jambo - dichiara Luigi Moscato, amministratore unico di centro Jambo e Cis Meridionale - lo sport è uno stile di vita e uno strumento educativo fondamentale per contribuire alla creazione di una società che sappia realmente accogliere, includere e rispettare l’unicità di tutti. Un veicolo di aggregazione e di riscatto, capace di aprire nuove prospettive anche nei contesti sociali più difficili e dispersivi, come il nostro. È proprio questa la ragione per cui Jambo stimola, in modo concreto, processi di partecipazione allo sport che prescindono completamente dalle condizioni economiche, sociali e individuali delle persone”.



Il temporary sport center del Jambo ospiterà in estate impianti di tennis, padel, beach volley, fitness e street basketball aperti a tutti, valorizzando anche il turismo sportivo e le produzioni agroalimentari del territorio.